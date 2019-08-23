«Трактор» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана
«Трактор» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 23 августа, начало встречи — в 13:00 мск.
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Бэйлен — Калинин, Глинкин — Малыхин — Томас;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;
Алексеев — Гришаков, Коньков — Карлин — Фатеев.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Ермаков — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Михайлов;
Хабаров — Лофквист, Чесалин — Саюстов — Пельтола;
Алексеев — Наумов, Первушин — Комаров — Яковлев;
Тимашов — Морозов, Шашков — Торченюк — Коротков.
В первый игровой день «Трактор» проиграл «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ), а «Сибирь» была разгромлена «Магниткой» (0:6).
Миловзоров — о 0:6 с «Металлургом»: в Чехии играли с более слабыми соперниками
- 23 августа 2019
-
12:50
-
12:25
-
12:03
-
11:36
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:10
-
09:53
-
09:30
-
09:10
-
06:05
-
00:54
-
00:28
-
00:03
- 22 августа 2019
-
23:47
-
23:21
-
23:08
-
23:03
-
23:02
-
23:01
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:14
-
22:07
-
22:02
-
21:54
-
21:53
-
21:42
-
21:34
Партнерский контент