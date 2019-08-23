«Трактор» — «Сибирь»: составы команд на матч мемориала Ромазана

«Трактор» и «Сибирь» объявили составы на матч мемориала Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра состоится сегодня, 23 августа, начало встречи — в 13:00 мск.

«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Бэйлен — Калинин, Глинкин — Малыхин — Томас;

Карпухин — Меньшиков, Кручинин — Попов — Бабенко;

Алексеев — Гришаков, Коньков — Карлин — Фатеев.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Ермаков — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Михайлов;

Хабаров — Лофквист, Чесалин — Саюстов — Пельтола;

Алексеев — Наумов, Первушин — Комаров — Яковлев;

Тимашов — Морозов, Шашков — Торченюк — Коротков.

В первый игровой день «Трактор» проиграл «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ), а «Сибирь» была разгромлена «Магниткой» (0:6).