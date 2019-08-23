Пашков — о Никитине: остаюсь при своём мнении, хотя мне звонил Михайлов

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает ЦСКА главным фаворитом 12-го сезона КХЛ.
«Начнём с ЦСКА, на мой взгляд, главного фаворита всего сезона. И дело не в том, что „армейцы“ Москвы стали за лето сильнее, а в том, что, к сожалению, не прибавляют конкуренты. У ЦСКА в КХЛ просматриваются лишь три-четыре больших соперника, но в кадровом плане армейцы Москвы всё равно их сильнее.
Моё заявление про Квартальнова и Никитина вызвало большую дискуссию? Остаюсь при этом мнении, хотя мой друг Борис Михайлов звонил и убеждал, что я не прав. Посмотрим, как ЦСКА во главе с Игорем Никитиным пройдёт новый сезон, который для этого специалиста станет более показательным и полноценным. Ну и надо понимать, что завоевать кубок тяжело, но повторить этот успех — намного тяжелее", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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