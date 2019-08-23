Вальгрен — о Сочи: тут довольно жарко, в Швеции такой погоды почти не бывает

Нападающий «МОДО» Матс Вальгрен поделился ожиданиями от стартующего в Сочи Кубка мира среди молодёжных команд.

«В прошлом году я следил за Кубком мира, потому что в Сочи играла шведская команда ХВ71, там было много знакомых ребят. Они дошли до финала и взяли серебро, и мне кажется, что нам по силам выиграть золото в этом году: у нас отличная команда, сильный голкипер, мастеровитые игроки. Мы провели вместе весь сезон, поэтому хорошо друг друга знаем. Конечно, на турнир приехало несколько новичков, но в целом мы уже сыгранный коллектив. Было здорово выиграть чемпионат страны в прошлом сезоне, потому что немногим клубам это удавалось сделать. Мы получили право приехать на этот международный турнир и будем играть против команд из разных стран.

Самым серьёзным соперником, думаю, будет «Локо». Обычно русские команды состоят из очень высоких, мощных, сильных игроков. В нашей же команде практически все не очень большого роста, но весьма техничные и быстрые. Что касается физических кондиций, то я недавно прилетел из национальной команды, поэтому набрал неплохую форму. Сочи — прекрасный город. Тут довольно жарко, в Швеции такой погоды почти не бывает. Рядом море, но это не отвлекает. Может быть, если у нас будет свободное время, мы дойдём до пляжа, это лучшее, чему можно посвятить выходной», — цитирует Вальгрена официальный сайт МХЛ.