Известны составы «Авангарда» и «Йокерита» на матч в Санкт-Петербурге
«Авангард» и «Йокерит» определились с составами на матч Турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 23 августа, начало встречи — в 15:00 мск.
«Авангард»:
Бобков (Судницин);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Потапов;
Чудинов— Войнов, Бек— Пьянов— Кошелев;
Манухов— Мартынов, Грачёв — Стась — Щербак, Дедунов.
«Йокерит»:
Ниеми (Калниньш);
Кивистё— Лепистё, Халме— Контиола— Йенсен;
Лёв— Грант, Йоэнсуу— Норман— О'Нил;
Эронен — Лауридсен, Иконен — Регин— Хаапала;
Рясанен, Пильстрём— Мюттюнен— Анттила, Хирвонен;
Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты СКА и «Сочи», начало игры — в 19:30 мск.
Хартли: «Авангард» продолжает искать «химию», тройки не сформированы
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