Известны составы «Авангарда» и «Йокерита» на матч в Санкт-Петербурге

«Авангард» и «Йокерит» определились с составами на матч Турнира имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра состоится сегодня, 23 августа, начало встречи — в 15:00 мск.



«Авангард»:



Бобков (Судницин);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Андригетто;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Потапов;

Чудинов— Войнов, Бек— Пьянов— Кошелев;

Манухов— Мартынов, Грачёв — Стась — Щербак, Дедунов.



«Йокерит»:



Ниеми (Калниньш);

Кивистё— Лепистё, Халме— Контиола— Йенсен;

Лёв— Грант, Йоэнсуу— Норман— О'Нил;

Эронен — Лауридсен, Иконен — Регин— Хаапала;

Рясанен, Пильстрём— Мюттюнен— Анттила, Хирвонен;



Во втором матче игрового дня на турнире встретятся хоккеисты СКА и «Сочи», начало игры — в 19:30 мск.

Хартли: «Авангард» продолжает искать «химию», тройки не сформированы