Трела: в Сочи жив дух Олимпийских игр, Москва — город в стиле хай-тек

Нападающий сборной NAHL Ник Трела поделился ожиданиями от стартующего в Сочи Кубка мира среди молодёжных команд.

«Сочи — очень красивый город, в котором жив дух Олимпийских игр. В Олимпийском парке просто захватывает дух. Москва – это более деловой город, город в стиле хай-тек. Сочи же – отличная площадка для отдыха с семьёй. Я впервые приехал не только в Россию, но и вообще на этот континент. Я впечатлён красивыми видами и старинной архитектурой. В США преимущественно современные здания, а тут много интересных исторических мест.

На первых тренировках мы старались привыкнуть к размеру площадки, а ещё как можно лучше подготовиться физически: после межсезонья мы ещё не совсем вошли в нужные кондиции. Тяжело ли играть, когда на улице жара под 30? Я из Техаса, долгое время выступал за местный клуб, так что я привык – для нашего штата это нормальная температура. Да, на площадке немного теплее, чем обычно, но это не мешает», — цитирует Трела официальный сайт МХЛ.