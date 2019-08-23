«Трактор» победил «Сибирь» на турнире в Магнитогорске

«Трактор» встречался с «Сибирью» в матче на мемориале Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу уральцев.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте первого периода. Большинство реализовала чешская связка «Трактора». Томаш Гика ассистировал Лукашу Седлаку, который и переиграл Харри Сятери. Второй период выдался безголевым, а в заключительной трети заброшенной шайбой отметился Егор Бабенко. Новичок «Трактора» воспользовался грубейшей ошибкой финского вратаря «Сибири». Сибирякам удалось отыграть одну шайбу, но спасти игру они не сумели.

Во втором матче игрового дня сыграют магнитогорский «Металлург» и «Куньлунь Ред Стар». 25 августа «Трактор» встретится с «Металлургом», а «Куньлунь» сыграет с «Сибирью».