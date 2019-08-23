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Кожевников: Кузнецов прекрасно знал, что делает. Карьера может пойти под откос

Кожевников: Кузнецов прекрасно знал, что делает. Карьера может пойти под откос
Хоккей / НХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.

«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он – взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно.

А вот путь в сборную, похоже, теперь точно закрыт… Мы сами или создаём счастье, или нет. Жалко Женьку, просто нет слов. Но это его решение, он знал, чем оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Евгений Кузнецов дисквалифицирован ИИХФ на четыре года
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