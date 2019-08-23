Кожевников: Кузнецов прекрасно знал, что делает. Карьера может пойти под откос

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.
«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он – взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно.
А вот путь в сборную, похоже, теперь точно закрыт… Мы сами или создаём счастье, или нет. Жалко Женьку, просто нет слов. Но это его решение, он знал, чем оно сулит. Теперь нужно думать, как быть дальше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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