Североамериканский журналист: партнёры Кузнецова захотят получить ответы

Североамериканский журналист Брайан Макнэлли прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.
«Уже в прошлом сезоне был разочарован хаотичной игрой Евгения. Он набрал 72 очка и показал игру, которая была намного ниже той планки, которую задал Кузнецов в чемпионском сезоне. Забудьте о поклонниках. Партнёры по команде также захотят получить ответы после этого решения ИИХФ», — написал Макнэлли в «Твиттере».
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.
В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.
- 23 августа 2019
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