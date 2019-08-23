Николишин — о допинге Кузнецова: всё это похоже на провокацию и подставу

Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года. Николишин и Кузнецов вместе играли за «Трактор».
«При чём тут вообще конец карьеры? Я не верю в эту новость и не верю в то, что у Жени что-то нашли. Почему ИИХФ публикует такие заявления спустя три месяца? И, кстати, к НХЛ это не имеет вообще никакого отношения. Главное, что хочу сказать: я не понимаю, кому и зачем это нужно и выгодно. Тянули, тянули и теперь выдали. Всё это похоже на какую-то провокацию и подставу», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.
- 23 августа 2019
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