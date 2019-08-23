Фазель: Кузнецов ещё может подать апелляцию на решение

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию на четыре года форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова.
«Кузнецов ещё может подать апелляцию на решение — о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл. Он отказался от вскрытия пробы „Б“ — это его решение», — цитирует Фазеля ТАСС.
Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой ИИХФ и Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.
- 23 августа 2019
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