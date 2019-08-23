Кузнецов удалил фотографии в «Инстаграме» и закрыл профиль

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов удалил все фотографии в аккаунте в «Инстаграме». Также россиянин закрыл свой профиль.

Хоккеист зачистил свой аккаунт перед тем, как стало известно о дисквалификации россиянина на четыре года Международной федерацией хоккея (ИИХФ). В пробах форварда был обнаружен кокаин.

Запрещённый препарат обнаружили в пробе, взятой 26 мая 2019 года. Кузнецов отказался от вскрытия пробы «Б».

Ранее в интернете появилось видео, на котором Кузнецов находился в номере гостиницы и разговаривал по телефону. Перед хоккеистом на столе был насыпан порошок белого цвета. В НХЛ дело Кузнецова было вскоре закрыто.

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой ИИХФ и Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.