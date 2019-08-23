Михайлов — о дисквалификации Кузнецова: никакой трагедии в этом не вижу

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал дисквалификацию российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В допинг-пробе Кузнецова был обнаружен кокаин. Россиянин отказался от вскрытия пробы «Б». Теперь он может быть дисквалифицирован на четыре года.

«Я так понимаю, что играть в НХЛ Кузнецову никто не запретит. Карьера в сборной? Это у Кузнецова надо спросить, а не у меня. О чём он думал? Вот и всё. Да, Женя хороший парень, но раз всё так случилось, то будет наблюдать со стороны, я никакой трагедии в этом не вижу. Каждый взрослый человек сам отвечает за свои поступки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой ИИХФ и Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.