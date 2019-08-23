Михайлов — о дисквалификации Кузнецова: никакой трагедии в этом не вижу

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал дисквалификацию российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В допинг-пробе Кузнецова был обнаружен кокаин. Россиянин отказался от вскрытия пробы «Б». Теперь он может быть дисквалифицирован на четыре года.
«Я так понимаю, что играть в НХЛ Кузнецову никто не запретит. Карьера в сборной? Это у Кузнецова надо спросить, а не у меня. О чём он думал? Вот и всё. Да, Женя хороший парень, но раз всё так случилось, то будет наблюдать со стороны, я никакой трагедии в этом не вижу. Каждый взрослый человек сам отвечает за свои поступки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой ИИХФ и Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
- 23 августа 2019
-
17:24
-
17:10
-
16:57
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:36
-
15:07
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:26
-
13:02
-
12:50
-
12:25
-
12:03
-
11:36
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:10
-
09:53
-
09:30
-
09:10