В РУСАДА прокомментировали дисквалификацию Кузнецова

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала дисквалификацию российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Он был дисквалифицирован на четыре года за кокаин в допинг-пробах.

«Хоккеист понёс стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года. Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещённого вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период», — цитирует Пахноцкую ТАСС.