Каспарайтис: в НХЛ Кузнецову помогут с реабилитацией и возвращением

Олимпийский чемпион, известный защитник Дарюс Каспарайтис прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В допинг-пробах россиянина были обнаружены следы кокаина, он дисквалифицирован на четыре года. Запрет распространяется на турниры ИИХФ и КХЛ.

«Ничего не поделать, у всех бывают свои минусы и чёрные полосы в жизни и карьере, многих спортсменов ловили на наркотиках. Самое главное, чтобы Женя хотел помощи и чувствовал поддержку. Лично я его поддерживаю. Все мы делали ошибки в жизни. Я, например, давно не употребляю алкоголь, раньше у меня были с этим проблемы.

Главное, это всё осознать и выйти на другую сторону. В НХЛ есть специальная программа, Жене помогут с реабилитацией и возвращением. Повторюсь, в жизни бывает всё. Нельзя падать духом, нужно смотреть в будущее с позитивом. В Северной Америке у Жени есть работа», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.