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В НХЛ заявили, что кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность

В НХЛ заявили, что кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность
Хоккей / НХЛ 0

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли прокомментировал дисквалификацию ИИХФ нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

«В отличие от ИИХФ, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность и поэтому не является запрещённым с точки зрения НХЛ и Ассоциации игроков. Действия Кузнецова — употребление наркотиков, что требует оперативного вмешательства, разбирательства и принудительного лечения», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. 27 мая российский форвард выступил с заявлением, в котором утверждал, что он никогда не принимал наркотики.

Кузнецов попался на кокаине! Все подробности скандала. LIVE
ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года. Ждём реакции «Вашингтона» и НХЛ.
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