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«Авангард» уступил «Йокериту» на турнире в Санкт-Петербурге

«Авангард» уступил «Йокериту» на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» встречался с «Йокеритом» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу финского клуба.

Омская команда открыла счёт за полминуты до окончания первого периода благодаря голу Павла Дедунова. Во втором игровом отрезке финская команда отыгралась стараниями Матиаса Мюттюнена, а затем и вышла вперёд после точного броска Брайана О’Нилла. Тейлор Бек дважды реализовал численное преимущество и вернул лидерство «ястребам», на что «шуты» ответили голом Йеспера Йенсена. В заключительном периоде «Йокерит» забросил четвёртую шайбу и одержал итоговую победу.

25 августа «Авангард» сыграет с «Торпедо», а «Йокерит» в этот же день встретится со СКА.

Турнир имени Николая Пучкова
23 августа 2019, пятница. 15:00 МСК
Авангард
Омск
3 : 4
1:0, 2:3, 0:1
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Дедунов – 19:30 (5x5), 1:1 – Мюттюнен – 26:00 (5x5), 1:2 – О'Нилл – 30:00 (5x4), 2:2 – Бек – 35:00 (5x4), 3:2 – Бек – 37:00 (5x4), 3:3 – – 37:00 (5x4), 3:4 – – 52:00 (5x5)
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