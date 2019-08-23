«Авангард» уступил «Йокериту» на турнире в Санкт-Петербурге
«Авангард» встречался с «Йокеритом» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу финского клуба.
Омская команда открыла счёт за полминуты до окончания первого периода благодаря голу Павла Дедунова. Во втором игровом отрезке финская команда отыгралась стараниями Матиаса Мюттюнена, а затем и вышла вперёд после точного броска Брайана О’Нилла. Тейлор Бек дважды реализовал численное преимущество и вернул лидерство «ястребам», на что «шуты» ответили голом Йеспера Йенсена. В заключительном периоде «Йокерит» забросил четвёртую шайбу и одержал итоговую победу.
25 августа «Авангард» сыграет с «Торпедо», а «Йокерит» в этот же день встретится со СКА.
- 23 августа 2019
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