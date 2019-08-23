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Евгений Кузнецов лишён бронзовой медали чемпионата мира—2019

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Евгений Кузнецов лишён бронзовой медали чемпионата мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов лишён бронзовой медали чемпионата мира—2019, который проходил в Словакии. Сегодня, 23 августа, россиянина дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина.

В соответствии с нормами ИИХФ спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования ИИХФ (п. 7.15 Дисциплинарного кодекса ИИХФ).

Дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время соревнования ИИХФ (п. 7.8. Дисциплинарного кодекса ИИХФ).

Соответственно, в связи с дисквалификацией Евгения Кузнецова сборная команда России по хоккею не утрачивает место и медали по результатам чемпионата мира ИИХФ 2019 года.

«Это похоже на провокацию и подставу». Что говорят о кокаине у Кузнецова
Известные хоккейные эксперты разбирают сложившуюся ситуацию.
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