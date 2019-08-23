Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов лишён бронзовой медали чемпионата мира—2019, который проходил в Словакии. Сегодня, 23 августа, россиянина дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина.
В соответствии с нормами ИИХФ спортсмен, нарушивший антидопинговые правила, дисквалифицируется с утратой всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования ИИХФ (п. 7.15 Дисциплинарного кодекса ИИХФ).
Дисквалификация к команде может быть применена, если будет установлено, что более двух членов команды нарушили антидопинговые правила во время соревнования ИИХФ (п. 7.8. Дисциплинарного кодекса ИИХФ).
Соответственно, в связи с дисквалификацией Евгения Кузнецова сборная команда России по хоккею не утрачивает место и медали по результатам чемпионата мира ИИХФ 2019 года.
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