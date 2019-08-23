Колобков — о Кузнецове: не можем контролировать людей там, где иная культура

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию ИИХФ нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.



«Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.

Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.



В России проводится серьёзная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства спорта.

В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.