Колобков — о Кузнецове: не можем контролировать людей там, где иная культура

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал дисквалификацию ИИХФ нападающего Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
«Во-первых, ситуация с Евгением Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны.
Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура.
В России проводится серьёзная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы», — приводит слова Колобкова пресс-служба министерства спорта.
В мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок.
- 23 августа 2019
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