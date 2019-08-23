Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

The Hockey News: будет ударом, если Кузнецову не дадут участвовать в матчах НХЛ

The Hockey News: будет ударом, если Кузнецову не дадут участвовать в матчах НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Портал The Hockey News поделился мнением о дисквалификации ИИХФ нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.

«Кажется, НХЛ и «Вашингтон» будут осторожно разбирать ситуацию Кузнецова, по крайней мере в том, чтобы оказать ему необходимую помощь. Но всё равно будет ударом, если ему выпишут официальное наказание и не дадут участвовать в матчах НХЛ в этом сезоне», — гласит статья на сайте.

Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча России с Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова
И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент