The Hockey News: будет ударом, если Кузнецову не дадут участвовать в матчах НХЛ

Портал The Hockey News поделился мнением о дисквалификации ИИХФ нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.



«Кажется, НХЛ и «Вашингтон» будут осторожно разбирать ситуацию Кузнецова, по крайней мере в том, чтобы оказать ему необходимую помощь. Но всё равно будет ударом, если ему выпишут официальное наказание и не дадут участвовать в матчах НХЛ в этом сезоне», — гласит статья на сайте.



Положительный результат дала допинг-проба Евгения, взятая на чемпионате мира 2019 года. Запрещённое вещество (кокаин) было обнаружено в допинг-пробе, которая была взята 26 мая 2019 года после матча России с Чехией. Российский форвард не стал требовать вскрытия пробы B. Срок дисквалификации истечёт 12 июня 2023 года.

Как жить дальше? 8 главных вопросов по делу Кузнецова И ответы. Дисквалификация ИИХФ страшная, но не всё так плохо для форварда «Вашингтона».