Хартли: не знаю, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, это не моё дело

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Йокеритом» на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.



«У нас было несколько изменений в звеньях, наш план — тасовать составы, находить разные сочетания. Мне понравилась наша игра, и по интенсивности, и по атакующим действиям. Мы создавали много моментов. Не считая гола в третьем периоде, мы играли очень хорошо.



Бек забил первый гол? Снайперам надо забивать, но в то же время мы знаем, насколько он важен для команды и что он может дать команде. Главное, чтобы он забивал в регулярке и плей-офф, но приятно, что он забил сегодня.



У нас одна цель — Кубок Гагарина, а здесь мы играем, чтобы подготовиться к сезону, а не выиграть что-то. Другие награды не имеют значения.



Не знаю правил, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, даже не знал, что его дисквалифицировали. Вообще, это не моё дело», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Америка спасёт русского хоккеиста. В НХЛ Кузнецова поймут и простят Кокаин – это плохо, но водочки не надо, он домой не полетит.