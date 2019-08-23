Хартли: не знаю, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, это не моё дело

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Йокеритом» на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.
«У нас было несколько изменений в звеньях, наш план — тасовать составы, находить разные сочетания. Мне понравилась наша игра, и по интенсивности, и по атакующим действиям. Мы создавали много моментов. Не считая гола в третьем периоде, мы играли очень хорошо.
Бек забил первый гол? Снайперам надо забивать, но в то же время мы знаем, насколько он важен для команды и что он может дать команде. Главное, чтобы он забивал в регулярке и плей-офф, но приятно, что он забил сегодня.
У нас одна цель — Кубок Гагарина, а здесь мы играем, чтобы подготовиться к сезону, а не выиграть что-то. Другие награды не имеют значения.
Не знаю правил, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, даже не знал, что его дисквалифицировали. Вообще, это не моё дело», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 23 августа 2019
-
19:51
-
19:22
-
19:20
-
19:09
-
18:49
-
18:34
-
18:23
-
18:14
-
18:08
-
17:46
-
17:24
-
17:10
-
16:57
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:36
-
15:07
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:26
-
13:02
-
12:50