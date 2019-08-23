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Хартли: не знаю, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, это не моё дело

Хартли: не знаю, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, это не моё дело
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 3:4 в матче с «Йокеритом» на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге.

«У нас было несколько изменений в звеньях, наш план — тасовать составы, находить разные сочетания. Мне понравилась наша игра, и по интенсивности, и по атакующим действиям. Мы создавали много моментов. Не считая гола в третьем периоде, мы играли очень хорошо.

Бек забил первый гол? Снайперам надо забивать, но в то же время мы знаем, насколько он важен для команды и что он может дать команде. Главное, чтобы он забивал в регулярке и плей-офф, но приятно, что он забил сегодня.

У нас одна цель — Кубок Гагарина, а здесь мы играем, чтобы подготовиться к сезону, а не выиграть что-то. Другие награды не имеют значения.

Не знаю правил, сможет ли Кузнецов продолжать играть в НХЛ, даже не знал, что его дисквалифицировали. Вообще, это не моё дело», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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