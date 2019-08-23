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«Магнитка» обыграла «Куньлунь», забросив победную шайбу на последней минуте

«Магнитка» обыграла «Куньлунь», забросив победную шайбу на последней минуте
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» встречался с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев турнира.

«Драконы» открыли счёт на 11-й минуте стараниями Тайлера Вонга, а подопечные Йозефа Яндача восстановили паритет во втором периоде благодаря точному броску Сергея Мозякина. На 34-й минуте Денис Паршин вывел хозяев турнира вперёд. Китайский клуб восстановил равновесие в середине третьего игрового отрезка стараниями Олли Палолы. «Магнитка» вырвала победу на последней минуте благодаря голу Никиты Рожкова, который отличился за 55 секунд до финальной сирены.

25 августа «Металлург» встретится с «Трактором», а «Куньлунь» в этот же день сыграет с «Сибирью».

Мемориал имени Ивана Ромазана
23 августа 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
0:1, 2:0, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Вонг (Фу) – 10:06 (5x5), 1:1 – Мозякин (Антипин, Козун) – 26:54 (5x5), 2:1 – Паршин (Неколенко, Яковлев) – 33:40 (5x5), 2:2 – Палола – 51:32 (5x5), 3:2 – Рожков (Дронов) – 59:05 (5x5)
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