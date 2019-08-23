«Магнитка» обыграла «Куньлунь», забросив победную шайбу на последней минуте
«Металлург» встречался с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев турнира.
«Драконы» открыли счёт на 11-й минуте стараниями Тайлера Вонга, а подопечные Йозефа Яндача восстановили паритет во втором периоде благодаря точному броску Сергея Мозякина. На 34-й минуте Денис Паршин вывел хозяев турнира вперёд. Китайский клуб восстановил равновесие в середине третьего игрового отрезка стараниями Олли Палолы. «Магнитка» вырвала победу на последней минуте благодаря голу Никиты Рожкова, который отличился за 55 секунд до финальной сирены.
25 августа «Металлург» встретится с «Трактором», а «Куньлунь» в этот же день сыграет с «Сибирью».
Мемориал имени Ивана Ромазана
23 августа 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 2
0:1, 2:0, 1:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Вонг (Фу) – 10:06 (5x5), 1:1 – Мозякин (Антипин, Козун) – 26:54 (5x5), 2:1 – Паршин (Неколенко, Яковлев) – 33:40 (5x5), 2:2 – Палола – 51:32 (5x5), 3:2 – Рожков (Дронов) – 59:05 (5x5)
- 23 августа 2019
-
19:51
-
19:22
-
19:20
-
19:09
-
18:49
-
18:34
-
18:23
-
18:14
-
18:08
-
17:46
-
17:24
-
17:10
-
16:57
-
16:51
-
16:44
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:31
-
16:23
-
16:19
-
16:11
-
16:04
-
15:59
-
15:55
-
15:36
-
15:07
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:12
-
13:50
-
13:26
-
13:02
-
12:50
Партнерский контент