«Магнитка» обыграла «Куньлунь», забросив победную шайбу на последней минуте

«Металлург» встречался с «Куньлунь Ред Стар» на мемориале имени Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев турнира.



«Драконы» открыли счёт на 11-й минуте стараниями Тайлера Вонга, а подопечные Йозефа Яндача восстановили паритет во втором периоде благодаря точному броску Сергея Мозякина. На 34-й минуте Денис Паршин вывел хозяев турнира вперёд. Китайский клуб восстановил равновесие в середине третьего игрового отрезка стараниями Олли Палолы. «Магнитка» вырвала победу на последней минуте благодаря голу Никиты Рожкова, который отличился за 55 секунд до финальной сирены.



25 августа «Металлург» встретится с «Трактором», а «Куньлунь» в этот же день сыграет с «Сибирью».