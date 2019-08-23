Тихонов: каждый год слышу, что СКА уже не тот

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне.



«Каждый год я слышу, что СКА уже не тот. Уехали лидеры, но это происходит каждый год. Думаю, что ничего не поменялось. СКА будет бороться только за главный приз. Вот вы говорите, что ушли лидеры, но и пришли хоккеисты весьма приличного уровня. Ткачёв тот же. Посмотрите, как он сейчас играет, а что будет в сезоне!



У нас сейчас отношения в раздевалке просто отличные. Даже на скамейке стало меньше ругани. Нет, иногда нужно прикрикнуть, чтобы взбодриться, но я немного о другом. Ровный коллектив, хорошая атмосфера. Не думаю, что нас действительно кто-то боялся. На СКА настраивались — это есть. Многие хотели показать свой максимум. Опять же нас это делало сильней. Это как с ножом, который чем больше используешь, тем он острее становится», — приводит слова Тихонова официальный сайт КХЛ.

Россияне, цеплявшиеся за НХЛ до последнего. Даже на смешные контракты Кому-то пришлось возвращаться в КХЛ, а кто-то, как Евгений Дадонов, смог закрепиться в Национальной лиге.