Медведев: в декабре проведём два хоккейных матча на стадионе «Зенита»

Член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев отметил, что в декабре футбольный стадион «Газпром-Арена» примет два хоккейных матча.



«На основе успешного опыта в прошлом декабре мы совместно с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России проведём два матча. Тогда сыграла национальная сборная, а также состоялся матч СКА — ЦСКА, были установлены рекорды посещаемости. Это действительно был праздник хоккея и культуры.



Думаю, матч СКА — ЦСКА будет самым привлекательным. СКА не будет подыскивать лёгкого соперника, чтобы обыграть его на «Газпром-Арене». Что касается сборной России, надо посмотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды. Финляндия всегда имеет преимущество, поскольку болельщики из Хельсинки могут приехать и на поезде, и на машине. Если график будет позволять, будет хорошо. И для финнов тоже — возможность взять реванш», — приводит слова Медведева ТАСС.

