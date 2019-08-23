Медведев: в декабре проведём два хоккейных матча на стадионе «Зенита»

Член совета директоров СКА и Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев отметил, что в декабре футбольный стадион «Газпром-Арена» примет два хоккейных матча.
«На основе успешного опыта в прошлом декабре мы совместно с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России проведём два матча. Тогда сыграла национальная сборная, а также состоялся матч СКА — ЦСКА, были установлены рекорды посещаемости. Это действительно был праздник хоккея и культуры.
Думаю, матч СКА — ЦСКА будет самым привлекательным. СКА не будет подыскивать лёгкого соперника, чтобы обыграть его на «Газпром-Арене». Что касается сборной России, надо посмотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды. Финляндия всегда имеет преимущество, поскольку болельщики из Хельсинки могут приехать и на поезде, и на машине. Если график будет позволять, будет хорошо. И для финнов тоже — возможность взять реванш», — приводит слова Медведева ТАСС.
- 23 августа 2019
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