Яшкин: Овечкин наставлений не давал, просто пожелал удачи

Нападающий Дмитрий Яшкин поделился мнением о переходе в московское «Динамо».



«Я жил в Америке, но последние три года подряд лето проводил в Москве, поэтому уже привык к мегаполису. Думаю, всё будет хорошо. Когда приезжал в сборную, где играло много ребят из КХЛ, всегда чувствовал себя комфортно.



В сезоне особо не обсуждали ситуацию с Овечкиным, но летом пару раз виделись и разговаривали о команде. Наставлений особых не давал, просто пожелал удачи. Некоторых игроков я уже и так знал: Миронова, Чайковски, Брюквина и Зайцева, а с остальными постепенно знакомлюсь.



Хотелось бы, конечно, вернуться в НХЛ, хотя об этом ещё рано думать. Сезон только начинается, и в «Динамо» будем решать свои задачи. У такого клуба, как «Динамо», ожидания всегда самые высокие, и у меня тоже», — цитирует Яшкина пресс-служба столичного клуба.

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