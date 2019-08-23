Владимир Путин выполнил символическое вбрасывание на молодёжном Кубке мира

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия молодёжного Кубка мира, который проходит в Сочи.



Глава РФ выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Локо» и сборной провинции Альберта вместе с президентом ИИХФ Рене Фазелем, а перед этим произнёс приветственную речь.

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«Локо» попал в одну группу со сборной Юниорской хоккейной лиги Альберты, «Давосом» и МОДО, а другой квартет образовали «Кярпят», «Оцеларжи Тршинец», «Ред Булл» и сборная Североамериканской хоккейной лиги. 25 августа «железнодорожники» встретятся с «Давосом», а через два дня сыграют с МОДО. В плей-офф из каждого квартета выйдут по две сильнейшие команды, которые и продолжат борьбу за трофей.