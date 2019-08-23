«Локо» стартовал с победы на молодёжном Кубке мира, отыгравшись с 0:2

«Локо» провёл матч со сборной Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта на молодёжном Кубке мира, который проходит в Сочи. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу российского клуба.



Уже к 5-й минуте «железнодорожники» проигрывали с разницей в две шайбы. Сначала ворота ярославского клуба поразил Картер Савуа, а затем точным броском отметился Джереми Жерве, реализовавший численный перевес. «Локо» сумел отыграть одну шайбу под занавес второго периода усилиями Максима Денежкина, а в третьем игровом отрезке Кирилл Слепец отметился голом в формате «5 на 4». В концовке встречи победу ярославцам принёс Илья Миронов.



25 августа «Локо» проведёт матч с «Давосом», а 27-го числа сыграет с МОДО. Две лучшие команды из группы выйдут и в плей-офф и продолжат борьбу за трофей.