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«Локо» стартовал с победы на молодёжном Кубке мира, отыгравшись с 0:2

«Локо» стартовал с победы на молодёжном Кубке мира, отыгравшись с 0:2
Хоккей / Прочие 0

«Локо» провёл матч со сборной Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта на молодёжном Кубке мира, который проходит в Сочи. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу российского клуба.

Уже к 5-й минуте «железнодорожники» проигрывали с разницей в две шайбы. Сначала ворота ярославского клуба поразил Картер Савуа, а затем точным броском отметился Джереми Жерве, реализовавший численный перевес. «Локо» сумел отыграть одну шайбу под занавес второго периода усилиями Максима Денежкина, а в третьем игровом отрезке Кирилл Слепец отметился голом в формате «5 на 4». В концовке встречи победу ярославцам принёс Илья Миронов.

25 августа «Локо» проведёт матч с «Давосом», а 27-го числа сыграет с МОДО. Две лучшие команды из группы выйдут и в плей-офф и продолжат борьбу за трофей.

Молодёжный Кубок Мира
23 августа 2019, пятница. 19:20 МСК
Локо
Ярославль, Россия
3 : 2
0:2, 1:0, 2:0
Сборная AJHL
Канада
0:1 – Савуа (Биро) – 02:57 (5x5), 0:2 – Жерве (Биро, Савуа) – 04:33 (5x4), 1:2 – Денежкин (Дарьин, Манин) – 39:54 (5x5), 2:2 – Слепец (Дарьин, Лукичёв) – 42:56 (5x4), 3:2 – Миронов (Дарьин) – 58:46 (5x5)
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