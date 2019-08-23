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СКА переиграл «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге

СКА переиграл «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

СКА обыграл ХК «Сочи» со счётом 3:1 на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.

Подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд на 7-й минуте после того, как цели достиг бросок Олега Ли. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество стараниями Давида Рундблада, реализовавшего большинство. «Леопардам» потребовалось всего две минуты, чтобы сократить разницу в счёте до одного гола — Мальте Стрёмвалль отличился в формате «5 на 4». В третьем периоде третью шайбу в ворота черноморской команды отправил Максим Карпов, реализовавший буллит. Счёт 3:1 сохранился до финальной сирены, несмотря на то, что в концовке гости играли в формате «6 на 4».

СКА одержал вторую победу на турнире, команда Сергея Зубова потерпела первое поражение.

Турнир имени Николая Пучкова
23 августа 2019, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Ли (Каблуков) – 06:46 (5x5), 2:0 – Рундблад (Кагарлицкий) – 29:12 (5x4), 2:1 – Стрёмвалль (Точицкий) – 31:14 (5x4), 3:1 – Карпов – 50:56 (бул)
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