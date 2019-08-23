СКА переиграл «Сочи» на турнире в Санкт-Петербурге

СКА обыграл ХК «Сочи» со счётом 3:1 на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге.
Подопечные Алексея Кудашова вышли вперёд на 7-й минуте после того, как цели достиг бросок Олега Ли. Во втором периоде «армейцы» упрочили преимущество стараниями Давида Рундблада, реализовавшего большинство. «Леопардам» потребовалось всего две минуты, чтобы сократить разницу в счёте до одного гола — Мальте Стрёмвалль отличился в формате «5 на 4». В третьем периоде третью шайбу в ворота черноморской команды отправил Максим Карпов, реализовавший буллит. Счёт 3:1 сохранился до финальной сирены, несмотря на то, что в концовке гости играли в формате «6 на 4».
СКА одержал вторую победу на турнире, команда Сергея Зубова потерпела первое поражение.
- 23 августа 2019
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