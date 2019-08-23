Новый генмеджер «Миннесоты» хочет организовать встречу с Капризовым

Новоиспечённый генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин планирует совершить поездку в Россию, сообщает в своём «твиттере» журналист Майкл Руссо.
По его информации, Герин сразу же позвонил агенту Дэну Мильштейну, как только заступил на новый пост. Генменеджер «дикарей» хочет встретиться с талантливым нападающим ЦСКА Кириллом Капризовым, права в НХЛ на которого принадлежат «Миннесоте». 21-летний россиянин был выбран «дикарями» на драфте-2015 в пятом раунде под общим 135-м номером.
В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина олимпийский чемпион провёл 19 матчей. Он забросил четыре шайбы, включая гол в заключительной игре сезона, и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «+5». ЦСКА впервые в истории стал победителем турнира, обыграв в финальной серии «Авангард» со счётом 4-0.
- 23 августа 2019
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