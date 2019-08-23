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Заварухин: игроки «Сибири» старались, но реализация у нас пока хромает

Заварухин: игроки «Сибири» старались, но реализация у нас пока хромает
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Трактором» (1:2) на турнире в Магнитогорске.

«Сегодня ребята выглядели лучше, чем накануне. Второй, третий периоды — были моменты, не реализовали. Не получилось большинство, хотя было много шансов. Психологически, конечно, было важно забить, хорошо, что удалось. Было много борьбы, ребята старались, часто блокировали броски. Но реализация у нас пока хромает», — цитирует наставника официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте первого периода. Большинство реализовала чешская связка «Трактора». Томаш Гика ассистировал Лукашу Седлаку, который и переиграл Харри Сятери. Второй период выдался безголевым, а в заключительной трети заброшенной шайбой отметился Егор Бабенко.

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