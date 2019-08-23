Путин и Медведев лично поздравили хоккеистов «Локо» в раздевалке

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов «Локо» с победой в первом матче на молодёжном Кубке мира, который проходит в Сочи. После матча они посетили раздевалку «железнодорожников», игроки встретили первых лиц государства аплодисментами.
«Это мы должны вам аплодировать. Драматургия шикарная. Вы сами знаете, второй и третий периоды были красивыми. С таким напором вы играли, действительно здорово. Мы вас поздравляем, начало хорошее положено. Надеюсь, что и дальше продолжите в таком же духе», — сказал Путин.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дмитрия Смирнова.
«Локо» провёл матч со сборной Юниорской хоккейной лиги провинции Альберта на молодёжном Кубке мира. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу российского клуба.
- 23 августа 2019
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