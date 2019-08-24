Бек: «Авангард» движется в правильном направлении

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек оценил игру команды в матче с «Йокеритом» (3:4) на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге.
«По сравнению с предыдущей игрой сегодня мы смотрелись лучше. Вчера команда не была довольна собой, поэтому сегодня кое-что изменила. Понимаем, что нужно работать дальше и улучшать свою игру. «Авангард» движется в правильном направлении.
Побеждать всегда приятно, но наша главная цель — становиться лучше от игры к игре, чтобы 1 сентября быть в полной боевой готовности. Забивать голы — здорово. Мне повезло, сегодня я сделал дубль. Надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Конечно, побеждать мне нравится больше, чем забивать, особенно в ходе регулярного чемпионата.
Немного сложно в связи с частой сменой звеньев, но мы хотим попробовать разные сочетания, чтобы знать, кто с кем может играть. Во всём есть положительный аспект, к старту сезона мы будем хорошо знать партнёров по команде. Сейчас пробуем разные варианты, чтобы найти оптимальные.
Для меня маленькая площадка привычна, так было в Северной Америке. Посмотрим, как это будет на практике здесь», — сказал Бек после матча.
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