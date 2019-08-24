Гудачек: «Спартак» готовится к борьбе за попадание в плей-офф

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о задачах столичной команды на предстоящий сезон в КХЛ.

«Нам надо сначала попасть в плей-офф. 62 матча в регулярном чемпионате — очень много. За это время могут произойти самые разные вещи. Поэтому мы сейчас готовимся к тому, чтобы добиться для «Спартака» попадания в плей-офф. А потом будем ставить новые задачи. Иначе нет смысла говорить о планах, если мы закончим сезон в регулярке. А в ней надо добиться максимально возможного результата.

Все знают, кто будет в первой четвёрке в Западной конференции — СКА, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив». Это очень хорошие команды. И чтобы успешно им противостоять в плей-офф, как было в серии против СКА, «Спартак» должен занять в регулярном чемпионате пятое или шестое место», — приводят слова Гудачека «Известия».