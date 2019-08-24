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Буре — о дисквалификации Кузнецова: будем надеяться на лучшее

Буре — о дисквалификации Кузнецова: будем надеяться на лучшее
Хоккей / НХЛ 0

Чемпион мира, легендарный российский нападающий Павел Буре прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. В допинг-пробах россиянина были обнаружены следы кокаина, он дисквалифицирован на четыре года. Запрет распространяется на турниры ИИХФ и КХЛ.

«Будем надеяться на то, что Женя сможет играть в эти четыре года в НХЛ. Насколько я знаю, пока идёт разбирательство. Будем надеяться, что по его итогам выяснится, что это не так. И будем поддерживать своего игрока. Я всех нюансов не знаю, но остается только надеяться на лучшее», — приводит слова Буре РИА «Новости».

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

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