«Оттава» не будет назначать капитана в предстоящем сезоне НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» не будет назначать капитана в предстоящем сезоне НХЛ-2019/20. Таким образом, «Сенаторз» проведут без капитана второй сезон подряд. В клубе не назначали нового капитана после обмена Эрика Карлссона в «Сан-Хосе Шаркс».
«Мы не будем никого называть. Капитан сам появится в свое время. Самое главное, что мы позволим более возрастным ребятам наставлять молодёжь. А остальное придет со временем.
Я не хочу, чтобы после тяжёлых игр молодым ребятам приходилось отвечать на все вопросы. На них будут отвечать ветераны и я», – объяснил решение главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит.
Карлссон был капитаном «сенаторов» на протяжении четырёх сезонов (2014-2018).
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