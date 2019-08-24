Нападающий «Куньлуня» Палола: «Металлург» давно удивляет своей молодёжью

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Олли Палола прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3).
«То, что игра получилась серьёзной по накалу, очень здорово. У нас всего три игры в предсезонке, и матчи с такими соперниками, как «Металлург», нужны, чтобы почувствовать себя, как в регулярном чемпионате. Пропущенный гол всегда злит и мобилизует команду. Поэтому «Металлург», естественно, собрался. И нам стало, безусловно, тяжелее преодолевать оборону хозяев.
Мой гол? Было достаточно удивительно. Но в этом суть: чем больше бросаешь, тем выше вероятность того, что рано или поздно забьешь. Или вратарь ошибётся, или где-то повезёт. Надеюсь, таких голов у меня будет больше.
«Металлург» давно своей молодёжью радует и приятно удивляет. И когда в команде есть такие опытные парни, как Мозякин, рядом с ним хорошо начинают проявлять себя молодые хоккеисты. Так что тут ничего удивительного нет», — цитирует Палолу официальный сайт магнитогорского клуба.
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