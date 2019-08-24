Первый тренер Кучерова: Кузнецову лечиться надо. Кокаин хуже, чем алкоголизм!

Детский тренер Геннадий Курдин, воспитавший Никиту Кучерова, Никиту Гусева и Игоря Ожиганова, прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию нападающего сборной России Евгения Кузнецова.

«Наверное, это плохо. Такой публичный человек попался на кокаине… Его ставили в пример, о нём было много хорошей прессы. Представляете, какой это пример для молодёжи? Какая это глупость! Это не глупость, у человека крыша поехала. Это хуже, чем алкоголизм! Ему лечиться надо.



Мне не понравилась позиция руководства ФХР, которое заявило, что у них всё под контролем. Как же тогда человек играет на чемпионате мира, если у них все под контролем? Они что, ничего не видели? Меня это возмутило. Как же такое произошло? Евгению надо было помочь, поговорить, на лечение отправить. Я слышал, что он был неадекватным, что снотворного по шесть-семь таблеток заглатывал. Всё это неправильно. А руководителям нужно было вовремя ему помочь.



Ещё раз повторюсь, для подрастающего поколения это плохой пример. Молодые хоккеисты сейчас могут сказать: «Вон, Кузнецов кокаин жрал и Кубок Стэнли выиграл!». А кто-то скажет, что это помогает… Люди, которые продают этот кокаин, так и скажут, что, мол, мы Кузнецова кормили им и посмотрите, каким хоккеистом он стал. Он же расслабляет, помогает. Моя точка зрения состоит в том, что человека надо лечить», – цитирует Курдина AllHockey.ru.

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