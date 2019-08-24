Мэттьюс: мне нравилось в Цюрихе, но Марнер меня об этом не спрашивал

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал контрактную ситуацию Митчелла Марнера, находящегося в статусе ограниченно свободного агента.



«Конечно, я надеюсь на лучшее. Он является важной частью команды. Хочется, чтобы он приехал как можно скорее. Это потрясающий игрок, потрясающий партнер и хороший друг, но по большому счету это не мое дело. Я просто надеюсь, что все пройдет как можно более гладко.



Мне нравилось в Цюрихе. Это потрясающее место для жизни и игры, но Марнер меня об этом не спрашивал. Мы достаточно много общались летом, но, кажется, ни одного раза о контракте. Вообще в последний раз мы обсуждали фэнтэзи-команды по футболу.



Если ему нужен совет, то, наверное, лучше всего поговорить с Нюландером, потому что он прошёл через нечто подобное в прошлом сезоне. Я уверен, что они это обсуждали. Я подписал контракт в середине прошлого года, так что у меня всё по-другому.



Я, на самом деле, не сильно об этом беспокоюсь. Не знаю, что случится, потому что не принимаю участие в переговорах. Но уверен, что Кайл Дубас (генменеджер «Торонто». — Прим. «Чемпионата») и вся его команда со всем разберутся. Они найдут способ. Они всегда его находят», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Форвард «Торонто» Марнер готов перейти в «Цюрих»