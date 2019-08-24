Канадский тренер впечатлён школой ярославского «Локомотива»

Главный тренер сборной AJHL Борис Рыбалка прокомментировал поражение в матче с «Локо» (2:3) на Кубке мира среди молодёжных команд.
«Нашим соперником была очень хорошая команда, российский чемпион, с большими, сильными, мощными игроками. Мы хорошо начали матч, но во втором периоде из-за дальней скамейки у нас были долгие смены, поэтому мы заработали слишком много удалений. Хотя нам нужно многое регулировать в нашей игре, я горжусь своей командой.
Мы условно называли следующие матчи турнира «седьмой игрой серии». Значит, мы должны побеждать в оставшихся двух матчах группового этапа, а потом, если потребуется, будем готовы противостоять российскому чемпиону в матчах плей-офф.
Как тренеру с 26-летним стажем, мне было интересно познакомиться со школой «Локо». Впечатляет, насколько в Ярославле техничные игроки. Когда вернёмся домой, разберём видео и фото — будем разбираться, в чём причина такого успеха», — цитирует канадского тренера официальный сайт МХЛ.
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