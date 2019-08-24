Слепец: соперник играл грубовато, стиль канадский – «бить-бежать»

Нападающий МХК «Локо» Кирилл Слепец прокомментировал победу в матче со сборной AJHL (3:2) на Кубке мира среди молодёжных команд.

«Плохой матч, очень плохое начало, плохая реализация. Слава богу, закончилось все победой, это для всех главное. Не думаю, что мы нервничали, просто концентрацию потеряли в самом начале. К сожалению, у нас часто бывает так, что мы много бросаем, но не можем забить, сами делаем из вратаря соперника Третьяка. Это очень обидно.

Удивили ли канадцы? Нет, мы разбирали их игру. Думаю, дело в том, что действующего чемпиона все хотят обыграть, поэтому защитить титул сложнее, чем завоевать. Мы считаемся одной из лучших школ страны, побеждая такие команды, мы свой статус подтверждаем.

Канадцы проводили одну из первых игр в таком составе, но стиль у них был единый, канадский – «бить-бежать». При таком стиле сыгранность особенно и не нужна. Грубовато играл соперник, но это их стиль, мы ждали такого. После матча в раздевалку зашли Владимир Путин и Дмитрий Медведев, поздравили с победой, пожелали удачи в следующих матчах», — цитирует Слепца официальный сайт МХЛ.