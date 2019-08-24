«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Немировски.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился Куинтон Хауден. За полторы минуты до конца стартовой трети Денис Баранцев удвоил перевес нижегородцев. Во втором периоде Артём Аляев и Михаил Варнаков довели счёт до крупного. До перерыва Макару Хабарову удалось переиграть Андерса Линдбека и забросить единственную шайбу «Северстали» в матче.

В третьем периоде автором курьёзного гола стал Хауден. При игре в большинстве Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, нижегородцам удался перехват шайбы, в результате которого Хауден имел шанс поразить пустые ворота. Защитник «Северстали» смог остановить канадца лишь ценой нарушения, что привело к фиксации взятия ворот.