«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Немировски.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился Куинтон Хауден. За полторы минуты до конца стартовой трети Денис Баранцев удвоил перевес нижегородцев. Во втором периоде Артём Аляев и Михаил Варнаков довели счёт до крупного. До перерыва Макару Хабарову удалось переиграть Андерса Линдбека и забросить единственную шайбу «Северстали» в матче.
В третьем периоде автором курьёзного гола стал Хауден. При игре в большинстве Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, нижегородцам удался перехват шайбы, в результате которого Хауден имел шанс поразить пустые ворота. Защитник «Северстали» смог остановить канадца лишь ценой нарушения, что привело к фиксации взятия ворот.
- 24 августа 2019
-
13:19
-
13:18
-
13:00
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:29
-
10:05
-
09:50
-
09:25
-
09:01
-
08:53
-
03:55
-
01:59
-
01:52
-
00:44
-
00:25
- 23 августа 2019
-
23:52
-
23:17
-
23:14
-
23:03
-
22:45
-
22:39
-
22:17
-
21:55
-
21:48
-
21:37
-
21:01
-
20:48
-
20:43
-
20:37