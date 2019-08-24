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«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире имени Николая Пучкова, который проходит в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счётом 5:1 в пользу команды Дэвида Немировски.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, отличился Куинтон Хауден. За полторы минуты до конца стартовой трети Денис Баранцев удвоил перевес нижегородцев. Во втором периоде Артём Аляев и Михаил Варнаков довели счёт до крупного. До перерыва Макару Хабарову удалось переиграть Андерса Линдбека и забросить единственную шайбу «Северстали» в матче.

Турнир имени Николая Пучкова
24 августа 2019, суббота. 11:00 МСК
Северсталь
Череповец
1 : 5
0:2, 1:2, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 – Хауден (Жафяров, Щехура) – 09:30, 0:2 – Баранцев (Варнаков, Аляев) – 18:30, 0:3 – Аляев (Щехура) – 27:30, 0:4 – Варнаков (Баранцев, Бочаров) – 34:30, 1:4 – Хабаров (Монахов, Якимов) – 35:00, 1:5 – Хауден (Ураков) – 51:30

В третьем периоде автором курьёзного гола стал Хауден. При игре в большинстве Андрей Разин заменил вратаря на шестого полевого игрока, нижегородцам удался перехват шайбы, в результате которого Хауден имел шанс поразить пустые ворота. Защитник «Северстали» смог остановить канадца лишь ценой нарушения, что привело к фиксации взятия ворот.

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