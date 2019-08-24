Главный тренер сборной России прокомментировал дисквалификацию Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.

«Ситуация неприятная, некрасивая. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Те, кто приезжает на ЧМ сразу из НХЛ, — не наша зона ответственности. Ничего странного я не замечал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали, однако Кузнецов награды лишён.

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