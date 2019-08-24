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Главный тренер сборной России прокомментировал дисквалификацию Кузнецова

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной России прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию российского нападающего Евгения Кузнецова Международной федерацией хоккея на четыре года.

«Ситуация неприятная, некрасивая. Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Те, кто приезжает на ЧМ сразу из НХЛ, — не наша зона ответственности. Ничего странного я не замечал», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодёжных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали, однако Кузнецов награды лишён.

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