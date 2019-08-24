Коди Сеси подал иск против производителя каминов из-за инцидента на вечеринке

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Коди Сеси и его гражданская жена Джейми Томпсон подали встречный иск в деле о происшествии на вечеринке, устроенной хоккеистом.

Истец — женщина по имени Хана Энгел, которая год назад получила тяжелейшие ожоги после того, как Томпсон метнула в неё горящей бутылкой с жидкостью для розжига на вечеринке, организованной совместно с хоккеистом. Бутылка вспыхнула в руках Томпсон, после чего та запустила её в направлении женщины.



Энгел требует $ 500 тыс. за “боль и страдания, потерю комфорта и утрату удовольствия от жизни”, ещё $ 300 тыс. — за “утрату возможности заниматься домашним хозяйством”, а также $ 6 млн — за “потерю дохода от предпринимательской деятельности”. Также Энгел перечислила ещё несколько пунктов ущерба на сумму в размере $ 1,2 млн.

Сеси и Томпсон выдвинули перекрёстный иск против производителя и дистрибьютора с целью покрытия ими всех судебных издержек. В их заявлении утверждается, что все убытки были вызваны исключительно небрежностью производителя.