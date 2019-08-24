Кудашов — о трёх размерах площадок в КХЛ: очень сложно, такого никогда не было

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от старта сезона Континентальной хоккейной лиги и высказал мнение по поводу уменьшении размеров площадок в КХЛ.

«Настроение боевое, команда практически готова. Осталось немного дней, чтобы доделать всё, что ещё не успели, исправить какие-то моменты, проверить связки и уже вплотную подготовиться к сезону. Думаю, всё нормально будет. Каждый сезон особенный и для игроков, и для болельщиков, и для тренеров. Постоянно всё меняется, всегда что-то новое.

Не много ли игроков в СКА? В прошлом году получилась ситуация, когда нам некем было играть. Сезон длинный, плотный, поэтому будем использовать всех и для глубины состава, и для конкуренции. Конкуренция должна двигать всех вперёд. У вратарей та же ситуация с конкуренцией. Они тоже не должны расслабляться и должны быть постоянно готовы.

Цели и задачи ясны, они не меняются, будем стараться выиграть. Состав постоянно меняется, у нас есть сегодняшний состав, мы идём с ним в бой. Один легионер – это не так много, чтобы их ротировать. Травмы, физическое состояние, конкуренция — всё будет учитываться.

Мы много общаемся с тренерами клубов СКА, у нас есть общая система подготовки. Мы идём по намеченному пути, игроки, переходящие из одной команды в другую, делают это практически безболезненно. Все тренеры и игроки знают, к чему стремиться.

Стиль и тактику игры придётся варьировать. Во-первых, разные размеры площадок, во-вторых, длинный сезон. Тактические смены тоже могут меняться, например на выезде. Наверное, команда будет более гибкая.

Впечатлил ли Ткачёв на предсезонке? На предсезонке знаете, сколько случаев видел, когда игроки чудеса творят, а сезон начинается… Всё сезон покажет, давайте не будем петь дифирамбы. Да, он хорошо готов, хорошо играет. Но только сезон покажет. Спокойно отношусь к его результативности, очень рад за него. Но кто вспомнит предсезонку, если в сезоне не будет получаться?

Не вижу проблем, что в этом году будет три вида площадок в КХЛ. Есть реалии, которые мы должны принять и подстроиться под них. Ясно, сезон будет непростым для всех команд, для тренеров. Это очень сложно, такого ещё никогда не было. Для всех нас это испытание.

Уменьшение площадки в Ледовом по хоккею – это плюс. Во-первых, на первый план выходит мастерство игроков, потому что принимать решение надо быстрее на маленьком пространстве. Более атакующий хоккей, тем более увеличилась зона атаки. Акцент сделан на атаку. Думаю, это будет зрелищнее и интереснее зрителям.

К трапеции отношусь совершенно спокойно. В НХЛ это сделали только ради Бродо, который выходил в углы и играл как полевой игрок. Не думаю, что это серьёзно повлияет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.