Кагарлицкий: я забил в буллитной серии, это тоже считается

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от старта сезона в новой команде.

«Пока всё очень позитивно, всё здорово. Организация на высшем уровне, всё очень нравится – и город, и команда, никаких проблем нет. Ожидания от сезона хорошие, хочется выиграть кубок. А с личными целями потом разберёмся. Я забил в буллитной серии, это тоже считается. Тем более победный.

Не проходил предсезонку с Крикуновым, он только в ходе сезона пришёл. У нас был Владимир Воробьёв, там тоже была достаточно интенсивная предсезонка. И эта была не курорт. Не думаю, что там было хуже, чем здесь, по физическим нагрузкам, они сопоставимы. Упор здесь делали на бег, очень интенсивные тренировки.

Судьи в первых играх не понимали некоторые моменты, касающиеся изменений в правилах. Думаю, в сезоне будет немного по-другому. Посмотрим, на бумаге у нападающих должно быть больше свободы, это круто. Побольше голов, и зрителям будет интересно. А так, посмотрим. Главное, чтобы во время сезона ничего не изменили.

Правила нам объяснили только пару дней назад, я ещё додумываю нюансы, как это можно использовать в лучшую сторону. На турнире Пучкова уже стали применять эти правила, не скажу, что стало много удалений. Думаю, все быстро адаптируются, проблем не будет», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.