Тихонов — о СКА: дошло до того, что уже ветераны шайбы собирают

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«У нас задача одна – Кубок Гагарина, будем делать всё возможное, чтобы добиться цели. Я – ветеран? Ещё иногда собираю шайбы после тренировки, внутри мне лет 18-19. Сил и энергии полно, пока есть шанс играть в хоккей, буду играть. Можно сказать, что в СКА такая суровая молодёжь, что шайбы собираю я. Молодёжь серьёзная, талантливые ребята. Очень здорово себя показали на предсезонке, дошло до того, что уже ветераны шайбы собирают.

В этом году предсезонка было очень тяжёлой, но это единственный путь к победе. Надо создать фундамент, набрать больше сил, кондиций. Все понимали, что надо было делать, терпели, работали на максимуме. Мы в полной уверенности подходим к сезону и знаем, что сделали всё, что могли.

Атмосфера в команде отличная, и с Кагарлицким тоже быстро сблизились. В меньшинстве стали выходить вместе, пошли уже свои темы. Команда весёлая, это только радует», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.