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Суббэн: если бы я был генменеджером, то взял бы Маркова в свою команду

Суббэн: если бы я был генменеджером, то взял бы Маркова в свою команду
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн высказался об Андрее Маркове, с которым играл вместе в «Монреаль Канадиенс».

«Все знают, как я отношусь к Андрею Маркову, как к человеку и хоккеисту. В моей карьере и успехе, которого я на данный момент добился, он сыграл невероятно важную роль. Он помогал мне очень много. И он однозначно один из самых близких в хоккее друзей.

Хочу, чтобы он нашел себе команду. Знаю Марки, его способность видеть лед и играть в хоккей. Я никогда не играл ни с кем подобным.

Так что я знаком с его талантом и особенными способностями. И, кто знает, если бы я был генменеджером, то взял бы Марки в свою команду в любой момент», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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Если он в форме, то «Монреалю» бы точно пригодился.
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