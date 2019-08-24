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Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в межсезонье

Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в межсезонье
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам в третьем туре Кубка Латвийской железной дороги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Счёт был открыт на 14-й минуте первого периода, Колтон Гиллис реализовал большинство. Равновесие восстановил Андрей Павленко во втором периоде. Автором решающей шайбы стал Эдуард Янсонс, реализовавший численный перевес в начале заключительной трети матча. Окончательный счёт установил Френкс Разгалс.

Кубок Латвийской Железной Дороги
24 августа 2019, суббота. 13:00 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Гиллис (Маренис) – 13:06 (5x4), 1:1 – Павленко (Стефанович, Денисов) – 34:15 (5x5), 2:1 – Янсонс (Сотниекс, Маренис) – 42:02 (5x4), 3:1 – Разгалс (Маршалл) – 58:48 (en)

Рижане одержали третью победу подряд на домашнем турнире. В свою очередь подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли все три матча. Общая серия поражений «зубров» достигла восьми матчей. Белорусы проиграли три последних матча на Кубке губернатора Нижегородской области, а также дважды уступили на Кубке Салея.

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