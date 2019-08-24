Минское «Динамо» потерпело восьмое поражение подряд в межсезонье

Минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам в третьем туре Кубка Латвийской железной дороги. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Гиртса Анкипанса.

Счёт был открыт на 14-й минуте первого периода, Колтон Гиллис реализовал большинство. Равновесие восстановил Андрей Павленко во втором периоде. Автором решающей шайбы стал Эдуард Янсонс, реализовавший численный перевес в начале заключительной трети матча. Окончательный счёт установил Френкс Разгалс.

Рижане одержали третью победу подряд на домашнем турнире. В свою очередь подопечные Крэйга Вудкрофта проиграли все три матча. Общая серия поражений «зубров» достигла восьми матчей. Белорусы проиграли три последних матча на Кубке губернатора Нижегородской области, а также дважды уступили на Кубке Салея.