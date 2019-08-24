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«Локомотив» – «Автомобилист»: стали известны составы команд

«Локомотив» – «Автомобилист»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 24 августа, «Локомотив» сыграет третий матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 17:00 мск.

Подопечные Крэйга Мактавиша подходят к встрече с двумя поражениями. В активе команды Андрея Мартемьянова одна победа при двух поражениях.

«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов)
Рафиков– Кроновалль, Санников– Ландер– Ратти,
Калинин– Накладал, Е. Аверин– Алексеев– Кудрявцев,
Черепанов– Савченко, Каюмов– Иванов– Коваленко,
Н. Аверин – Осипов, Ильенко– Свитов– Апальков, Полунин.

«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Бодров— Мамкин, Плэтт — Холланд— Обидин;
Вишневкий— Василевский, Доус— Мацек— Секстон;
Батыршин— Гуркин, Гареев— Кучерявенко— Литовченко;
Трямкин, Мозер— Протапович— Хрипунов, Захаров.

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