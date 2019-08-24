«Локомотив» – «Автомобилист»: стали известны составы команд
Сегодня, 24 августа, «Локомотив» сыграет третий матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 17:00 мск.
Подопечные Крэйга Мактавиша подходят к встрече с двумя поражениями. В активе команды Андрея Мартемьянова одна победа при двух поражениях.
«Локомотив»:
Лазушин (Коновалов)
Рафиков– Кроновалль, Санников– Ландер– Ратти,
Калинин– Накладал, Е. Аверин– Алексеев– Кудрявцев,
Черепанов– Савченко, Каюмов– Иванов– Коваленко,
Н. Аверин – Осипов, Ильенко– Свитов– Апальков, Полунин.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Бодров— Мамкин, Плэтт — Холланд— Обидин;
Вишневкий— Василевский, Доус— Мацек— Секстон;
Батыршин— Гуркин, Гареев— Кучерявенко— Литовченко;
Трямкин, Мозер— Протапович— Хрипунов, Захаров.
Мактавиш: «Локомотив» сделал банальные ошибки, принял слабые решения
- 24 августа 2019
-
16:03
-
15:45
-
15:08
-
15:00
-
14:29
-
14:23
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:48
-
13:19
-
13:18
-
13:00
-
12:31
-
12:20
-
12:00
-
11:34
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:29
-
10:05
-
09:50
-
09:25
-
09:01
-
08:53
-
03:55
-
01:59
-
01:52
-
00:44
-
00:25
- 23 августа 2019
-
23:52
-
23:17
-
23:14
-
23:03
Партнерский контент