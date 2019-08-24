«Локомотив» – «Автомобилист»: стали известны составы команд

Сегодня, 24 августа, «Локомотив» сыграет третий матч на Кубке Латвийской железной дороги с «Автомобилистом», начало встречи – в 17:00 мск.

Подопечные Крэйга Мактавиша подходят к встрече с двумя поражениями. В активе команды Андрея Мартемьянова одна победа при двух поражениях.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов)

Рафиков– Кроновалль, Санников– Ландер– Ратти,

Калинин– Накладал, Е. Аверин– Алексеев– Кудрявцев,

Черепанов– Савченко, Каюмов– Иванов– Коваленко,

Н. Аверин – Осипов, Ильенко– Свитов– Апальков, Полунин.



«Автомобилист»:

Коварж (Гросс);

Бодров— Мамкин, Плэтт — Холланд— Обидин;

Вишневкий— Василевский, Доус— Мацек— Секстон;

Батыршин— Гуркин, Гареев— Кучерявенко— Литовченко;

Трямкин, Мозер— Протапович— Хрипунов, Захаров.