«Витязь» разгромил ЦСКА, у Няттинена — хет-трик
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от подмосковного «Витязя» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 0:5. Таким образом, теперь у обеих команд в активе по одной победе в двух матчах турнира.
Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, удачным броском отметился финский нападающий «Витязя» Йоонас Няттинен. Во втором периоде преимущество подмосковной команды упрочил форвард Алексей Макеев. В заключительные 20 минут подопечные Михаила Кравеца поразили ворота действующего обладателя Кубка Гагарина ещё трижды: авторами заброшенных шайб стали Святослав Гребенщиков и Йоонас Няттинен, оформивший хет-трик. Сухой матч провёл голкипер «Витязя» Илья Ежов.
Кубок мэра Москвы
24 августа 2019, суббота. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 5
0:1, 0:1, 0:3
Витязь
Московская область
0:1 – Няттинен (Гребенщиков, Лаюнен) – 18:39 (5x5), 0:2 – Макеев (Ержабек) – 32:59 (5x5), 0:3 – Гребенщиков (Моисеев) – 42:44 (5x5), 0:4 – Няттинен (Лаюнен, Евсеенков) – 48:32 (5x5), 0:5 – Няттинен (Лаюнен) – 54:23 (5x4)
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