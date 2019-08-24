«Витязь» разгромил ЦСКА, у Няттинена — хет-трик

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от подмосковного «Витязя» в матче предсезонного Кубка мэра Москвы, встреча завершилась со счётом 0:5. Таким образом, теперь у обеих команд в активе по одной победе в двух матчах турнира.



Счёт в матче был открыт в концовке первого периода, удачным броском отметился финский нападающий «Витязя» Йоонас Няттинен. Во втором периоде преимущество подмосковной команды упрочил форвард Алексей Макеев. В заключительные 20 минут подопечные Михаила Кравеца поразили ворота действующего обладателя Кубка Гагарина ещё трижды: авторами заброшенных шайб стали Святослав Гребенщиков и Йоонас Няттинен, оформивший хет-трик. Сухой матч провёл голкипер «Витязя» Илья Ежов.