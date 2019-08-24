Нестеров — о 0:5 с «Витязем»: ЦСКА уже забыл своё чемпионство

Защитник ЦСКА Никита Нестеров подвёл итоги матча с «Витязем» (0:5) на Кубке мэра Москвы.



«Мы уже забыли про своё чемпионство. 0:5, 0:1 – всё равно проигрыш. Будем работать над ошибками. Всё впереди. Да, всё началось с моей позиционной ошибки. Бывает. Повторюсь, всё нормально. Предсезонный турнир, подготовка к сезону. Рабочие моменты, ничего страшного не случилось. Сегодня не сумели забить, пропустили много голов.

Про Женю Кузнецова читал новости, но я такие вещи не комментирую. Позвоните ему, спросите.



Наша физическая подготовка пока не 100%. У нас ещё время, сезон длинный, готовимся. В ходе сезона ещё наберём форму. От матча с болельщиками не устали, нам приятно проводить время с болельщиками. Они часть команды. Все на позитиве. Ежов хорош сегодня, но мы сами не создавали моментов, мы должны забивать хотя бы одну шайбу», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.